Trae Young pone picante a una exhibición en México

México DF acogió un nuevo partido de la NBA y el gran protagonista fue Trae Young, que metió 41 puntos, igualando a Luka Doncic como el máximo anotador en una cita en la capital azteca. El base fue la estrella en el triunfo de los Hawks sobre los Magic por 119-120. Remató su actuación con una gran asistencia para que Dejounte Murray pusiera el marcador final anotando un triple a falta de 31 segundos

«Me siento muy bien, pero me siento mucho mejor porque ganamos. Me habría enfadado si hubiéramos perdido y empatar el récord no hubiera sido importante para mí. Ganar y romper ese registro hace que la noche sea mucho más especial«, explicó en la rueda de prensa posterior al partido número 32 que la NBA llevó a su país vecino. México.

La estrella de los Hawks, que sólo en la primera parte metió 33 puntos, estuvo secundado por Jalen Johnson (19 puntos), Murray (16) y Bogdan Bogdanovic (15). El mejor anotador de los Magic fue Jalen Suggs, con 21 puntos. Fue uno de los siete jugadores de Orlando que llegó a la decena, incluido todo el quinteto inicial.

Uno de ellos fue Paolo Banchero, que anotó 17, pero después del triple de Murray falló él uno a falta de siete segundo en lo que sería la última posesión para los Magic. El rebote suelto le llegó a Young, que salió corriendo y lanzó el balón al aire para que se terminara el tiempo.