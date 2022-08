Tatis Jr. pierde su millonario contrato con Adidas

Luego de su suspensión por el uso de una sustancia prohibida, a Fernando Tatis Jr le llegaron aún peores noticias en un mes que seguramente será para el olvido para el pelotero; pues además le llegaron noticias de la suspensión de un millonario contrato publicitario.

La marca de indumentaria deportiva Adidas cerró unilateralmente su millonario contrato con Tatis Jr. y removió todos los artículos del dominicano de su página web, cortando oficialmente lazos con el jugador.

“Creemos que el deporte debe ser justo”, dijo Adidas en un comunicado sobre el millonario contrato, a través de Alden González de ESPN. “Tenemos una política clara sobre el dopaje y podemos confirmar que nuestra asociación con Fernando Tatis Jr. no continuará”.

MLB anunció que Tatis Jr. está suspendido por 80 juegos luego de dar positivo por Clostebol, una droga que la liga ha prohibido. El campocorto de los Padres inicialmente dijo que accidentalmente tomó la droga como tratamiento para la tiña. Sin embargo, todavía se disculpó y se culpó a sí mismo.

“No hay nadie más a quien culpar sino a mí mismo. Cometí un error”, dijo Tatis . “Realmente lo siento. He defraudado a tanta gente. He perdido tanto amor de la gente. He fallado. Voy a recordar cómo se siente esto, y no voy a ponerme en esta posición nunca más. Sé que tengo mucho amor que tengo que recuperar. Tengo mucho trabajo por hacer, será un proceso muy largo. Estoy aprendiendo, estoy madurando”.

Tatis está en el segundo año de un contrato de 14 años y $340 millones que firmó con los Padres en 2021. Se perdió la primera mitad de la temporada luego de necesitar una cirugía en la muñeca causada por un accidente de motocicleta en la temporada baja y ahora perderá varios compromisos por su sanción.