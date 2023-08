Reinas del Caribe debutan con fuerza en el Final Six

SANTO DOMINGO, 20 de agosto 2023.- Las Reinas del Caribe de República Dominicana vencieron a México por 3-0 (25-14, 25-18, 25-11) en el último encuentro del primer día de competencias de la tercera Copa Panamericana NORCECA Final Six que se celebra con rotundo éxito en el Pabellón Nacional de Voleibol “Ricardo Arias”.

Las Reinas del Caribe inician con todo la defensa del bicampeonato de este Final Six.

La ofensiva dominicana fue liderada por Geraldine González quien aportó 15 puntos, Madelin Guillén sumó otros 14 mientras que Vielka Peralta acabó con 11. Por la causa perdida Karen Rivera y Grecia Castro tuvieron 12 y 11 tantos respectivamente.

Las Reinas del Caribe superaron a México en ataques 35-25 y en bloqueos 12-2.

Impresiones luego de la victoria en el Final Six de República Dominicana

Nicola Negro, entrenador de México: Claramente no puedo estar satisfecho con la presentación que dimos en nuestro primer partido, no tanto por el resultado porque sabemos el potencial de Dominicana, siempre jugar contra ellas son oportunidades de crecerlo que pasó hoy fue sencillamente que no supimos interpretar su juego.

Marcos Kwiek, entrenador de República Dominicana: contento por la victoria y por el resultado obvio principalmente por haberle dado oportunidad a varias de las muchachas de tenerlas más tiempo en cancha porque después de este torneo tenemos un Continental que es sumamente importante para nosotros por los puntos que ofrece para el ranking mundial, y me interesa que todas las jugadoras estén preparadas para jugar y dar el todo por el todo.