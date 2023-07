¿Por qué Chris Duarte no va con RD al Mundial de Baloncesto?

Finalmente es oficial que la selección dominicana que va al Mundial de Baloncesto no contará con el NBA Chris Duarte. Lo que inicialmente comenzó como una lamentable posibilidad adelantada por el presidente de Fedombal, Rafael Uribe, a CDN Deportes, terminó confirmándolo el propio Duarte el viernes.

La confirmación de no participación de Duarte en el Mundial de Baloncesto genera múltiples opiniones de la fanaticada dominicana en las redes sociales. No obstante, la posibilidad de que no jugara ya estaba desde temprano sobre la mesa. Principalmente, por su transferencia desde los Indiana Pacers a los Sacramento Kings durante el verano.

Además, se sabe que Chris Duarte se casará en este venidero mes de agosto.

El dominicano estará en su tercera temporada en el baloncesto de la NBA. En su carrera promedia 10.7 puntos por partido, 3.4 rebotes y 1.7 asistencias en 101 partidos.

El ejército dominicano para el Mundial de Baloncesto

No obstante, la selección dominicana no estará desprovista de jugadores NBA, pues el equipo tiene confirmado tres jugadores de la NBA para el seleccionado y abre una posibilidad sólida de lograr un cupo en las olimpíadas por primera vez en la historia. Tanto Karl Anthony Towns como Lester Quiñones, que ya se integró de lleno a las prácticas, ya confirmaron su participación. Y este domingo 30 de junio llega al país Justín Minaya, quien al final de la temporada fue firmado por Portland Trail Blazers.

Los tres, Towns, Quiñones y Minaya se suman a otros jugadores del nivel de Ángel Luis Delgado, LJ Figueroa, que también tuvo una participación destacada en la G League de la NBA, o a estelares de ligas europeas como Andrés Feliz y Jean Montero.

También con baluartes activos en el ciclo clasificatorio como el capitán Víctor Liz, Rigoberto Mendoza, Eloy Vargas, Elvis Solano, Gerardo Suero, Antonio Peña y Luis Santos.