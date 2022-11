Odell Beckham Jr. demanda a Nike por supuesta estafa

Leer también: LIDOM emite resolución contra Licey por caso Orlando Calixte

Estados Unidos.- Odell Beckham Jr. está demandando a Nike, por supuesta estafa. La superestrella de la NFL afirma que el Swoosh lo estafó por millones de dólares al suprimir las ventas de sus zapatos deportivos que habrían desencadenado una extensión de contrato.

La demanda, se presentó por el abogado de Beckham Jr., Daniel Davillier, de 30 años, y expuso sus reclamos contra el gigante del calzado.

Odell reveló que una vez que expiró su contrato original con Nike en 2017, consideró cambiarse a Adidas, quien le ofreció un gran contrato. No queriendo perder un talento destacado, Odell dice que Nike ejerció su derecho a igualar el acuerdo con Adidas. Pero, afirma que la letra pequeña era diferente… y no era realmente el mismo trato.

Contrato

Beckham Jr. afirmó que la forma en que se estructuró el acuerdo con Nike hizo que le resultara casi imposible desencadenar extensiones muy valiosas del acuerdo.

Dijo que la relación con Nike comenzó a agriarse alrededor de marzo de 2022 cuando debía un pago de alrededor de $ 2.6 millones. Pero, afirma, sin previo aviso, la empresa retuvo más de $2 millones del pago.

Más tarde se enteró de que Nike retuvo el dinero porque la compañía dijo que cometió infracciones de calzado y guantes cuando modificó su equipo hacia el final de la temporada pasada.

Beckham insiste en que no cometió las violaciones: dijo que se vio obligado a personalizar personalmente sus zapatos porque Nike no le dio zapatos que combinaran con los colores de su nuevo equipo.

Beckham Jr.

En cuanto a sus guantes, Beckham Jr. dice que siempre personaliza el equipo para que se ajuste a su «marca de alta moda» y Nike nunca tuvo problemas con eso en el pasado.

Odell cree que Nike fabricó las penalizaciones como una forma de presionarlo para que firmara un acuerdo menos lucrativo con ellos.

En general, Odell dice que la letra pequeña le quitó más de $20 millones… y ahora está demandando para cobrar.

Super Bowl

El campeón del Super Bowl emitió un comunicado sobre la demanda.

«Ser un atleta de Nike y un ícono de la marca era un sueño que tenía desde que era un niño. Quería ser el próximo Michael Jordan, Bo Jackson, LeBron James o Kobe Bryant en la familia Nike».

«Cuando Nike ejerció su derecho de preferencia para igualar la oferta de Adidas y no solo me mantuvo como atleta de Nike, sino que también me convirtió en uno de sus íconos de marca, mi sueño se cumplió».

«Desafortunadamente, Nike no cumplió con sus compromisos. A lo largo de nuestra asociación, mantuve mi promesa y cumplí con mis obligaciones con la marca. Estoy extremadamente decepcionado de haber tenido que tomar estas medidas para garantizar que Nike cumpla con sus obligaciones y promesas».

Beckham Jr. continuó » Hoy, estoy tomando una posición no solo por mí, sino para sentar un precedente para todos los atletas que han dedicado su vida al deporte que aman, especialmente aquellos que no tienen los medios para hacerlo». defenderse a sí mismos. Somos responsables de cumplir con nuestras obligaciones en virtud de nuestros contratos, pero también tenemos que responsabilizar a empresas poderosas como Nike por cumplir con sus compromisos».

«Espero resolver este problema y espero que podamos iniciar una conversación real sobre la protección de los atletas y sus derechos. Esto sucede con demasiada frecuencia en la industria del deporte y es hora de un cambio».

«Como ahora se trata de un asunto legal, remita cualquier pregunta a mi abogado, Daniel Davillier».

Con infromación de TMZ