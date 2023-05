No van a parar: La advertencia de LeBron sobre Curry y Warriors

Lakers enfrentan este jueves 4 de mayo a Warriors en el segundo juego de las NBA Playoffs, y LeBron ya hace una advertencia a su equipo.

No les dieron respiro y en el primer partido de la serie les quitaron la ventaja de local. Los Angeles Lakers venció a Golden State Warriors por 117 a 112 puntos en el Juego 1 de las semifinales de los NBA Playoffs 2023, pero lo primero que hizo LeBron James tras la victoria fue enviar una advertencia sobre Stephen Curry y compañía.

Los Lakers ejercieron superioridad en defensa con 10 bloqueos y a la hora de atacar la pintura terminaron con 54 puntos. Solo permitieron 28 en esta zona de la cancha. El dominio de LeBron y Anthony Davis fue tal que llegaron a tener una diferencia de 14 puntos en el marcador.

Bajo la premisa que compartió Shaquille O’Neal para elegir a los Warriors como los favoritos para ganarle a Lakers en los Playoffs 2023, LeBron también resaltó el ADN de campeón que tiene el equipo de San Francisco de cara al Juego 2 de la serie que se jugará el jueves 4 de mayo. No por nada Stephen Curry y compañía pasaron de perder por 14 puntos a empatar el partido en el último cuarto.

“Ellos hicieron una gran remontada al final del partido, estaban abajo 10 puntos, tuvimos las detenciones más importantes y pudimos cerrar, pero ellos no van a parar, no van a parar, debemos ser mejores en el Juego 2 (…) Debemos mantener el foco y la compostura, son los campeones defensores, ganaron cuatro campeonatos en menos de 10 años por una razón. Entonces, debemos mantener la postura contra este equipo. Ellos te pueden volver loco”, le advirtió LeBron James sobre Golden State Warriors y Stephen Curry al canal Spectrum SportsNet.

