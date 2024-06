Los Celtics logran su 18º anillo y se coronan campeones de la NBA

Solo un milagro podía evitar que los Boston Celtics se coronaran esta noche como los campeones de la temporada 2023-24 de la NBA. El cuadro de Joe Mazzulla sacó la garra de los primeros partidos para añadir un nuevo título a su vitrina tras vencer a Dallas por 88-106 en el quinto partido de la serie.

Este anillo, el 18° en el palmarés de Boston Celtics, llega en una fecha especial. Precisamente, un 17 de junio en 2008, los Celtics cortaban una sequía de 22 años sin celebrar un título tras vencer a Los Angeles Lakers en las Finales de la NBA.

Además, con esta victoria, superan a su máximo rival, Los Angeles Lakers (17), convirtiéndose en la franquicia del mejor baloncesto del mundo con más anillos. Este último especial además para la República Dominicana, pues es el primero de Al Horford, rompiendo finalmente una racha de 185 duelos de postemporada del pívot y convirtiéndose en el primer dominicano con un anillo de campeón de la NBA.

"He's waited 17 years for his NBA championship." Al Horford checks out of Game 5 pic.twitter.com/LzHR0xBkQN

Desde los primeros segundos, los Boston Celtics dejaban claro que olvidaron lo sucedido en el compromiso anterior, cuando Dallas hizo gala de la localía y se impuso por 38 puntos de diferencia, estableciendo el tercer mayor margen en la historia de unas Finales de la NBA.

Todos parecían tener el día en una primera parte magnífica. Desde Tatum, en su mejor actuación de las Finales, agresivo buscando el aro y genial como playmaker; y Brown, incansable en la defensa sobre Doncic. Pasando por Holiday, genial en el movimiento sin balón para generar opciones; White, siempre aportando una infinidad de pequeñas cosas; o Horford, con sus virtudes de pívot moderno que multiplican por mil los recursos de esta plantilla.

Y sin olvidar a Porzingis, que aun lejos de su 100% no se perdió la fiesta; Hauser, letal desde el perímetro, y Payton Pritchard, especialista en triples inverosímiles sobre la bocina. Y así, con un «BANG», se cerró una primera mitad que valió un anillo. Desde ahí, puro trámite.

"Here's Pritchard he loves these… puts it up from halfcourt at the buzzer… BANG… HE'S DONE IT AGAIN!" https://t.co/dWXM1HVj4D pic.twitter.com/EtcSju6Gn0