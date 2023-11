LIDOM: juegos de HOY 29 de noviembre

La jornada 38 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), se llevará a cabo este miércoles 29 de noviembre, con dos encuentros de alto calibre y para disfrutar en familia. Águilas Cibaeñas y Gigantes del Cibao no verán acción.

Toros del Este – Leones del Escogido

Leones del Escogido recibirán en el estadio Quisqueya Juan Marichal a unos envalentonados Toros del Este, quienes vienen de una victoria importante ante las Águilas Cibaeñas y que necesitan ganar para empatar la cuarta plaza de la tabla de posiciones con el conjunto melenudo.

Por su parte, los felinos esperan poner tierra firme entre ambas novenas y seguir metidos en los puestos de clasificación. Actualmente, el Escogido tiene récord de 15 victorias y 16 derrotas.

El encuentro está pautado para iniciar a las 7:15 de la noche.

Estrellas Orientales – Tigres del Licey

Las Estrellas Orientales regresarán a su casa, el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macoris, para recibir a los Tigres del Licey en una doble cartelera.

El primero de los compromisos entre siderales y bengalíes dará inicio a las 3:00 de la tarde. Mientras que el segundo tendrá la voz de play ball a las 7:30 de la noche.

Tanto Licey como Orientales buscarán pasar la página de sus juegos anteriores, luego de ser vapuleados por Leones del Escogido y Gigantes del Cibao, respectivamente.

Resultados LIDOM de la jornada del 28 de noviembre

Toros del Este 4

Águilas Cibaeñas 2

Gigantes del Cibao 16

Estrellas Orientales 2

Tigres del Licey 4

Leones del Escogido 14

Tabla de posiciones LIDOM 2023-24

EQUIPOS G P PCT DIF Ult10 CASA RUTA RACHA Gigantes 19 11 .633 – 4-6 8-7 11-4 G2 Estrellas 17 14 .548 2.5 6-4 6-7 11-7 P1 Licey 15 14 .517 3.5 4-6 5-10 10-4 P2 Escogido 15 16 .484 4.5 7-3 6-9 9-7 G1 Toros 14 17 .452 5.5 4-6 7-11 7-6 G1 Águilas 10 18 .357 8.0 5-5 2-12 8-6 P2

RESULTADOS DEL MARTES

Estrellas 2, Gigantes 16

Licey 4, Escogido 14

Águilas 2, Toros 4

JUEGOS DE HOY MIÉRCOLES – Jornada 38 de Lidom

Licey vs Estrellas 3:00 pm (1)

Toros vs Escogido 7:15 pm

Gigantes vs Águilas 7:30 pm

Licey vs Estrellas 7:30 pm (2)

JUEGOS DEL JUEVES – Jornada 39 de Lidom

Gigantes vs Licey 7:30 pm

Escogido vs Águilas 7:30 pm