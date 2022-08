Leones de Santo Domingo y un campeonato más que especial

Santo Domingo.- Con el campeonato obtenido por Leones de Santo Domingo el pasado viernes, luego de vencer los Indios 89-84 en San Francisco, cerró una temporada con muchas piedras en el camino que los melenudos pudieron superar.

La mayoría de estos obstáculos, hicieron que el conjunto escarlata se hiciera más fuerte hasta cumplir la meta, retener el campeonato.

“Se quedó Figueroa, no jugó, se quedó Sadiel, no jugó por el seguro, Marquís tuvo que irse porque se iba a casar, no pudo venir Alex Abreu porque estaba en Puerto Rico, muchas cosas…”, dijo Alberto Rodríguez, ejecutivo de Leones de Santo Domingo en los últimos dos campeonatos.

Un Campeonato para Leones de Santo Domingo que los acerca al liderato

La Manada está en el segundo lugar con cuatro títulos en el baloncesto nacional y se convirtió en el segundo equipo en ganar títulos en años consecutivos, el otro es Metros y ahora la meta es alcanzar a los de Santiago en el total más alto de campeonatos obtenidos con cinco. Aunque hay que decir que en la era LNB -2010 hasta la fecha- no hay un equipo que haya ganado tantos títulos como Leones de Santo Domingo.

“Siempre que uno gana todo se ve muy bien, una experiencia muy bonita pero la verdad que fue muy difícil”, dijo el dirigente campeón Julio Duquela.

“Muchas tribulaciones en el año pero pudimos perseverar, el equipo se mantuvo siempre unido, la gerencia trabajando, fanáticos apoyando y los jugadores, que son los protagonistas, haciendo su trabajo”, agregó.

Tan difícil fue todo que se complicó más cuando en el séptimo juego los melenudos estaban debajo de 16 puntos y pudieron remontar para quedarse con el partido… y el campeonato.

“La clave para remontar fue que empezamos a jugar nuestro juego, al principio estábamos jugando uno contra uno, que eso nos ha traído problemas en el juego entero, pero ya luego las cosas nos salieron bien”, dijo Duquela.

Juan Guerrero otra vez MVP de la Serie Final

Así como este campeonato fue especial para Leones de Santo Domingo, para La Muralla del equipo Juan Guerrero también lo fue.

El estelar jugador promedio doble-doble en la final con 15.5 PPJ y 11.3 rebotes por partido y así llevarse por segundo año seguido el MVP de la final en la LNB.

«Gracias a mis compañeros, ya que sin ellos no podía ganarlo y nada, contento con el MVP», dijo Juan Guerrero.

Se une a Robert Glenn y Víctor Liz como los únicos jugadores en tener múltiples premios al jugador más valioso en una final.

Otros jugadores destacados en la final: Eulis Báez con 9.6 PPJ, Eddy Polanco 10.6 puntos por partido, Marquis Wright 13.8 entre otros.