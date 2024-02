LeBron lo deja todo en manos de los Lakers

A dos días para el cierre del mercado de traspasos aún quedan muchas dudas por resolver, siendo una de las más interesantes si los Lakers se moverán finalmente o dejarán su plantilla tal y como está.

Sobre este tema ha habido múltiples informaciones, apuntando la mayoría a posibles incorporaciones como Dejounte Murray, Bruce Brown o Alex Caruso. Sin embargo, en todos esos casos el precio de compra se ha desvelado como demasiado elevado; tanto como para que llegados al presente los californianos no hayan movido nada del roster con el que iniciaron la temporada.

El problema para el equipo de Los Ángeles es que a estas alturas de la película no existe otra opción que estar peleando por el anillo. El curso pasado sorprendieron al llegar hasta las finales de la Conferencia Oeste con un espectacular sprint final, pero que vuelvan a encontrarse en tal situación se antoja difícil; y es que actualmente son novenos de su costa con 27-25, ocupando además la 20ª posición en rating ofensivo y la 14ª en defensivo. Exacto, parecen lejos del ideal para ir a por el campeonato.

Con tales datos, y tras cerrar la victoria en cancha de Charlotte Hornets por 118-124, LeBron James fue cuestionado sobre hasta qué punto se necesitan hacer cambios en el equipo y si con lo que tienen les puede dar para conseguir el anillo. He aquí su respuesta.

«No es una pregunta para mí. Me encanta a los que tenemos tenemos en el vestuario. Y eso es todo lo que me preocupa. Vamos a salir y prepararnos cada noche, sin importar lo que ocurra. No importa quién esté en este equipo. No importa nada de eso», sentencia.

Russell, el señalado

Mientras LeBron espera tranquilo a si la gerencia se mueve, hay otros compañeros que vivirán estas próximas 48 horas sin tener claro si tras ellas seguirán en el equipo. Entre estos, el caso más notables es de D’Angelo Russell, quien ha aparecido como pieza central de todos los paquetes que los californianos mandarían a otro equipo. El base, quien anoche hizo 28 puntos, es consciente de ello, pero de igual modo tiene claro que debe centrarse en la cancha.

«No me importa. En absoluto. Preséntate a trabajar. Eso es todo. Quiero decir… Tampoco puedo controlar que mi contrato encaje para ser traspasado. Entonces, simplemente dedícate a jugar. No puedes controlar eso. Una vez más lo digo: no me importa, en absoluto».

Con información de: Nbamaniacs.com