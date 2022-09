Las Reinas del Caribe siguen invitas: dominan a conjunto de Puerto Rico en Copa Norceca

Santo Domingo, RD.- Las Reinas del Caribe extendieron su invicto este jueves al derrotar a su eterno rival de Puerto Rico tres sets por cero (25-11, 25-22, 25–17) en el Torneo Norceca Final Six, que se disputa en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias en opción a la Copa Banreservas.

Dominicans🇩🇴 in sole possession of top place at NORCECA Final 6 Cup with 3rd victory after def Puerto Rico🇵🇷

Best Scorers

G. Gonzalez (23)🇩🇴 13pts

B. Martinez (20)🇩🇴 11pts

Abercrombie (11)🇵🇷 9pts

Ocasio (22)🇵🇷 9pts



