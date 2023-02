La mansión de David Ortiz en Miami está en venta por $12.5 millones

La mansión de David Ortiz en Miami está oficialmente en venta por la suma de $12.5 millones de dólares.

De acuerdo con datos recogidos de varios portales americanos, el «Big Papi», que se retiró de las Grandes Ligas en 2016, busca con la venta de dicha residencia vivir en un domicilio más pequeño.

La mansión de David Ortiz cuenta con 10,200 pies cuadrados de terreno, cinco dormitorios de dos pisos cada una, todas con baño personalizado e individual, también cuenta con cine y ducha de 16 pies de ancho.

Asimismo, posee un salón, cocina al aire libre y piscina.

Red Sox legend David Ortiz is selling his Miami-area mansion for $12.5 million.



▪️ 10,200 sq ft, 5 bedrooms

▪️ Two-story bedrooms

▪️ 16-foot wide shower

▪️ Home theater with bar

▪️ Sports memorabilia lounge

▪️ Outdoor kitchen

▪️ Pool, three fire pits pic.twitter.com/f6nbTUXY2E