Kyrie Irving y los Nets donarán un millón de dólares a la lucha contra el odio

Kyrie Irving, muy criticado en los últimos días por haber promovido una película con contenido antisemita, y los Brooklyn Nets anunciaron que donarán cada uno medio millón de dólares a «causas y organizaciones que trabajen para erradicar el odio y la intolerancia».

«Me opongo a todas las formas de odio y opresión«, aseguró Irving en un comunicado en el que dijo respaldar a las comunidades que son «marginadas cada día».

«Soy consciente del impacto negativo que tuvo mi publicación en la comunidad judía y asumo la responsabilidad. No creo que todo lo que se dice en el documental sea verdadero o que refleje mi moral y principios (…). No quise causar daño a ningún grupo, raza o religión«, añadió.

Kyrie y los Nets explicaron además que trabajarán con la Liga Antidifamación, una organización benéfica dedicada a combatir el antisemitismo.

El base publicó en su cuenta de Twitter un enlace de Amazon a la película «Hebrews to Negroes: Wake Up Black America» (2018).

Esta película está basada en un libro del mismo título publicado en 2015 que, según la revista Rolling Stone, incluye multitud de afirmaciones antisemitas como que «muchos judíos famosos» han «admitido» que rezan a «Satán o Lucifer».

En su descripción de Amazon, la cinta asegura «descubrir la verdadera identidad de los Hijos de Israel».

La promoción de esta película por parte de Irving recibió duras críticas por parte de los Nets, la NBA y el sindicato de jugadores.

Irving aseguró que «la etiqueta de antisemita» que se le está dando «no refleja la realidad» y que no quería faltar al respeto a ninguna fe religiosa.

«Soy ‘omnista’ y no quería faltar al respeto a la fe religiosa de nadie. La etiqueta de ‘antisemita’ que se me está dando no está justificada y no refleja la realidad en la que vivo a diario. Acepto y quiero aprender de todos los caminos de la vida y de las religiones«, escribió en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, el base se encaró poco después en una rueda de prensa con un periodista que le preguntó las razones de esa promoción.

«No me deshumanices. Soy un ser humano, puedo escribir lo que quiero (en redes sociales), así que dilo y cállate así pasamos a la próxima pregunta«, afirmó entonces.

Fuente: EFE