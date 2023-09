Julio Urías arrestado por cargos de violencia doméstica

Julio Urías no ha tenido una buena temporada con los Dodgers en 2023. Y este domingo, autoridades policiales arrestaron al lanzador mexicano de los Dodgers por cargos de violencia doméstica en la noche de este domingo, según informó el periodista Jeff Passan.

A Urías, de 27 años de edad, se le fichó el domingo por la noche y liberado temprano esta mañana tras pagar una fianza de 50.000 dólares.

El zurdo mexicano tuvo su última aparición con los Dodgers el pasado viernes donde recibió tres cuadrangulares y cinco carreras en la derrota 6-3 ante los Bravos de Atlanta.

Urías era parte de los invitados de gala para el partido entre el Inter Miami y el LAFC en la Major League Soccer. Trascendió que el episodio de violencia ocurrió durante el desarrollo de ese evento deportivo.

Cabe destacar que el mexicano está en su último año de contrato con los Dodgers de Los Ángeles y será agente libre al final de la temporada 2023.

Los Dodgers de Los Ángeles, equipo de Urías, emitió un comunicado en el que informó que están al tanto de la situación de la situación. En el texto precisaron no viajará con el equipo para la próxima serie programada en Miami contra los Marlins. El mexicano estaba programado para abrir el juego del jueves.

We are aware of an incident involving Julio Urías. While we attempt to learn all the facts, he will not be traveling with the team. The organization has no further comment at this time.