¡Insólito! Nikola Jokić perdió el trofeo de MVP de las Finales NBA

Nikola Jokić, campeón de la NBA con los Denver Nuggets y flamante MVP de las Finales, ha reconocido que ha perdido el trofeo (Bill Russell NBA Finals Most Valuable Player Award) que le reconoce como el mejor jugador de las Finales.

«Realmente no sé dónde está el trofeo del MVP de las Finales… Lo dejé en la habitación (del encargado de la equipación Sparky González) y ya no está allí. Entonces, no sé. Pero espero que pueda llegar a mi casa», explicó Nikola Jokić durante una entrevista a ESPN.

Jokic resultó MVP de las Finales NBA, que Denver Nuggets ganó 4-1 al Miami Heat, con promedio de 30.2 puntos, 14 rebotes, 7.2 asistencias y 1.4 robos de balón.

El ala-pívot serbio se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en registrar 600 puntos, 250 rebotes y 150 asistencias en una temporada de playoffs.

Nikola Jokić también rompió el récord de Wilt Chamberlain de la mayor cantidad de triples-dobles en una temporada de playoffs con 10.

Después de obtener un título de la NBA, así como el MVP de las finales, «The Joker» se ha ubicado entre los mejores que jamás hayan pisado el piso de madera, nada mal para alguien reclutado cuando en la ceremonia de selección pasaban un comercial de Taco Bell.

Después de ser elegido en el puesto 41 en el Draft de la NBA de 2014, el centro de 2.10 metros optó por quedarse en su país de origen, Serbia, por otro año.