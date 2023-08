Hora de todos los partidos de 2da ronda del Mundial de Baloncesto

Finalizó la fase de grupos de la Copa del Mundo FIBA 2023 y ya están definidos los 16 clasificados a la segunda ronda del torneo. Entre una de las sorpresas está la eliminación de Francia que había obtenido dos medallas de bronce consecutivas.

Por su parte, cinco selecciones del continente americano clasificaron a la siguiente fase y la vigente campeona, España, se mantiene firme en el torneo. Entre ellas, República Dominicana, vencedor invicto del Grupo A de la primera ronda, y que enfrentará a las selecciones de Puerto Rico y Serbia los días 1 y 3 de septiembre, respectivamente.

Estos son los 16 clasificados del Mundial FIBA 2023:

Alemania

Australia

Brasil

Canadá

Eslovenia

España

Estados Unidos

Georgia

Grecia

Italia

Letonia

Lituania

Montenegro

Puerto Rico

República Dominicana

Serbia

La segunda ronda del mundial comenzará este viernes y será de la siguiente manera:

Viernes 1 de septiembre:

04:00 AM – Serbia vs Italia – Smart Araneta Coliseum (Manila)

04:30 AM – Alemania vs Georgia – Okinawa Arena (Okinawa)

04:40 AM – Estados Unidos vs Montenegro – Mall of Asia Arena (Pasay)

05:45 AM – España vs Letonia – Indonesia Arena (Jakarta)

08:00 AM – República Dominicana vs Puerto Rico – Smart Araneta Coliseum (Manila)

08:10 AM – Eslovenia vs Australia – Okinawa Arena (Okinawa)

08:40 AM – Lituania vs Grecia – Mall of Asia Arena (Pasay)

09:30 AM – Canadá vs Brasil – Indonesia Arena (Jakarta)

Domingo 3 de septiembre:

03:30 AM – Australia vs Georgia – Okinawa Arena (Okinawa)

04:00 AM Italia vs Puerto Rico – Smart Araneta Coliseum (Manila)

04:40 AM Grecia vs Montenegro – Mall of Asia Arena (Pasay)

05:45 AM Brasil vs Letonia – Indonesia Arena (Jakarta)

07:10 AM Alemania vs Eslovenia – Okinawa Arena (Okinawa)

08:00 AM República Dominicana vs Serbia – Smart Araneta Coliseum (Manila)

08:40 AM Estados Unidos vs Lituania – Mall of Asia Arena (Pasay)

09:30 AM España vs Canadá – Indonesia Arena (Jakarta)