Fútbol español sufre una crisis: Federación pide dimisión inmediata de Rubiales    

Madrid, España.- En una reunión realizada ayer en Las Rozas, Madrid, España la comisión de presidentes de ámbitos autonómicos y territoriales de la Federación de Fútbol de Canarias (RFEF), el gremio pidió por unanimidad la dimisión inmediata de Luis Rubiales, presidente de la organización, aunque hubo varios presidentes muy afines, como el melillense o el riojano, al que costó convencerles.

«Después de los últimos acontecimientos y los inaceptables comportamientos que han dañado con gravedad la imagen del fútbol español, los presidentes solicitan que, de manera inmediata, Luis Rubiales presente su dimisión como presidente de la RFEF», escribió la organización en un comunicado tras una prolongada reunión de más de seis horas, convocada por Pedro Rocha. El extremeño fue, además, refrendado por sus iguales como mandamás interino durante la suspensión por la FIFA de Rubiales.

La comisión ha otorgado su respaldo unánime a Pedro Rocha para que lidere una nueva etapa donde el diálogo y la reconciliación con todas las instituciones del fútbol sea la línea a seguir», añaden. Y avanzan que van a tratar de cortar la influencia de los hombres fuertes de la era Rubiales, Andreu Camps (secretario general) y Tomás González Cueto (asesor jurídico). Este punto del extenso comunicado iba por ellos: «Instaremos a los órganos correspondientes a una profunda e inminente reestructuración orgánica en cargos estratégicos para dar paso a una nueva etapa de gestión en el fútbol español. Federación de Fútbol de Canarias (RFEF)

El pasado viernes, el secretario general, brazo armado del motrileño, tuvo la osadía de remitir una carta a la UEFA pidiendo la exclusión de los equipos españoles y de la selección de las competiciones internacionales por injerencias del Gobierno en la Federación. Camps quiso morir matando, pero para tranquilidad de los posibles afectados, el organismo europeo va a ignorar su petición. Además, en la reunión de ayer se acordó retirar esa petición a la UEFA.

Movimientos y peticiones de calado, pero no en el caso de los seleccionadores de la absoluta masculina y femenina ni de Jenni Hermoso. Ni una mención a la jugadora, en una reunión de 23 presidentes territoriales, todos hombres. Solo una felicitación «efusiva» a la selección campeona, «por el significado y el legado del éxito conquistado», pero sin citar nombre ni apellidos de ninguna, tampoco el de la presunta víctima de Rubiales.

Algunos no participaron del comunicado

En el caso de Vilda y De la Fuente, ni una sola mención a ellos en el comunicado. Según explicaron el presidente de la interterritorial de Las Palmas, José Juan Arencibia, y el de la madrileña, Paco Díez, a la salida de la reunión, sus nombres ni siquiera fueron puestos encima de la mesa. Eso será algo que sucederá a partir de la próxima semana, aunque en el caso de Vilda la sensación es que les gustaría que se desvinculara de la Federación: «Tenemos que mirar bien jurídicamente la situación se su contrato», dijo Díez, mandatario no muy afín a Rubiales.

Más contundente fue la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz. A la vicepresidente no le gustó absolutamente nada los actos de ambos seleccionadores el pasado viernes: «No están capacitados para continuar en sus puestos. La Asamblea representó lo peor de la sociedad española. Hombres corifeos se reían y se jactaban. Lejos de proteger a la víctima, le han proporcionado más dolor, más vejación y la han dejado en una posición de riesgo mayor. Es curioso que ni siquiera sintieran pudor en una asamblea retransmitida. Si lo hacen en público, qué será lo que hacen en privado. España es mejor que ellos».

«Respetamos sus tiempos», dijo Francos; «seguimos pensando que nuestra denuncia tiene todas las características para ser atendida, y esperamos a que el TAD lo determine para activar nuestros mecanismos. Nosotros somos más lentos que la FIFA porque somos un organismo estatal y no privado. La FIFA no es un gobierno, no se somete al régimen legislativo de un Estado y por eso puede actuar más rápido. Tenemos que mejorar, pero no es justo que haya alguien que diga que hemos actuado lentos».

Francos recalcó que Rubiales «tenía que haberse ido el viernes» de la Federación. El suspendido presidente, que no podrá cobrar un euro de la misma mientras dure la suspensión, ya que su sanción es de empleo y sueldo, no fue avisado anoche por los presidentes territoriales que le iban a dejar totalmente solo.

Vía penal

Antes de la reunión en Las Rozas, el escándalo Rubiales tomó un nuevo cariz. La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió una investigación tras analizar seis denuncias por el beso propinado a Jenni Hermoso. Aseguran que este «podría ser constitutivo de un delito de agresión sexual».

El decreto, firmado por la teniente fiscal de la Audiencia Nacional Marta Durántez, acuerda contactar con la jugadora madrileña. Esto, para informarle de sus derechos como víctima. Le da 15 días para comunicar si desea presentar una denuncia formal. La razón no estriba tanto en las denuncias como en «lo inequívoco» de las «manifestaciones públicas» de la futbolista, quien refirió que el beso no fue consentido y se sentía «víctima». Aunque las denuncias pudieran no tener recorrido, la Fiscalía no tiene opción de quedarse de brazos cruzados teniendo conocimiento de que una persona refiere que puede haber padecido un delito. De ahí la importancia de emplazar a Hermoso a manifestar si quiere denunciarlo formalmente y después, se verá.

Si ella rechaza la vía penal, como es su derecho, el asunto podría quedar en nada. Con todo, la Fiscalía tiene potestad para presentar una querella de oficio, es decir, sin Hermoso empujando la acusación, tras ponderar las circunstancias. Lo que sí está claro, según las fuentes jurídicas y fiscales consultadas, es que judicializar el caso Rubiales. De manera que la Audiencia Nacional dejaría en suspenso cualquier procedimiento administrativo en su contra, como el que pudiera iniciar el TAD.