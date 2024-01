Fernando Santos revela los detalles sobre enviar a Cristiano Ronaldo al banquillo en el Mundial de Qatar

El antiguo director técnico de la selección de Portugal, Fernando Santos, fue presentado recientemente como nuevo entrenador del Besiktas de Turquía y en medio de su presentación decidió hablar sobre la polémica que hay entorno a él por haber dejado en el banquillo al delantero Cristiano Ronaldo durante la celebración de la Copa Mundial de Qatar 2022.

En sus palabras el estratega detalló que consideró que tácticamente la decisión de colocar a Cristiano Ronaldo en el banquillo tras jugar los primeros tres partidos era la mejor de todas y que no estuvo vinculado a ningún problema personal como se ha venido hablando en el último año.

Ronaldo jugó los primeros tres partidos, y luego decidimos tácticamente que se quedase en el banquillo. Era una decisión meramente colectiva, mi cuerpo técnico y yo pensamos en hacer lo mejor para el equipo, no fue una cosa personal. Si no nos hubiéramos eliminado, tal vez, no se hubiera hablado de esto. La decisión fue táctica Fernando Santos

Con estas palabras Santos espera finalmente acabar con las críticas que ha recibido desde su participación en el Mundial de Qatar 2022 y así poder iniciar una nueva etapa dentro del Besiktas, equipo en el que se mostró contento de ser elegido por su directiva para apoyarlos a convertirse en los próximos campeones del balompié turco.

Santos: trabajaremos para conseguir victorias

“Formar parte de un club enorme como este y estar aquí es muy importante. Es un club de 120 años. Y no solo eso. Victorias conseguidas, trofeos conseguidos… He estado dos veces en Turquía como rival. Una vez en Estambul y otra en Ankara. Estambul es una ciudad muy hermosa. También vine de vacaciones con mi familia algunas veces. No estamos en una buena posición en la liga, pero nos uniremos y trabajaremos para conseguir victorias. Necesitamos a los aficionados en este camino. Todos son muy importantes en esta historia. Ahora tenemos que mantener la calma, ser realistas y revisar nuestra plantilla. Lo analizaremos juntos”, detalló.

La calidad es muy importante, un detalle muy importante. Se requiere calidad, pasión, carácter y capacidad para representar bien al club en el campo. Antes de llegar a Estambul, hablé con Pepe y Ricardo Quaresma. Dijeron que he venido a un gran club. También hablé con Simao, tengo buena relación con él. Todos me felicitaron por mi decisión”, subrayó el técnico portugués.

Por su parte el presidente del equipo turco, Hasana Arat, ha confirmado que llevaban tiempo negociando con el técnico lusitano para poder traerlo a sus filas al considerar que es el hombre perfecto para poder coronar al equipo campeón.

“Llevamos un mes hablando con el míster. Ha visto de cerca nuestros últimos 5 partidos. Entre los 15 técnicos con los que negociamos, todos los miembros de nuestra junta directiva votaron por Santos”, expresó.

Con información de: Eldiariony.com