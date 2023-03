Emilio Bonifacio: RD tuvo una organización «mediocre» para el Clásico

El beisbolista Emilio Bonifacio dejó clara su postura sobre la participación de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol.

A través de su cuenta en la red social Twitter, el capitán de los Tigres del Licey armó un hilo para respaldar a los integrantes del roster dominicano. Pero, además, lanzó severas críticas a la organización.

«Yo lo único que pido es que no critiquen a ningún pelotero que estuvo en el WBC si importar el resultado. Todos dejaron su carrera a un lado para representar el país y creanme que otros lo ven y dicen no iré» inicia Emilio Bonifacio con su reflexión.

Apunta el capitán del Licey, en respaldo a los jugadores, que «nadie quiere fallar y mas cuando se trata de tu país». En consecuencia, pide a la fanaticada que valore el esfuerzo y no se monten «en la ola que solo aplaudimos cuando sale bien las cosas. Claro se valen las criticas, pero constructivas, no despectivas las ultimas no ayudan en nada».

Posteriormente, escribe Emilio Bonifacio. «Debemos de aprender a ganar y a perder. Lo que empieza mal rara vez termina bien. Mas bien analicemos todo desde el principio y no daremos cuando que si ganábamos estábamos premiando la mediocridad de organización que tuvimos y los responsables lo saben. (Los directivos) pusieron interés personales por encima del bien para nosotros como país como selección y que quede CLARO. Esto no es por que si estuve o no, es que es la verdad y se tenia que decir».

Bonifacio representó recientemente a la República Dominicana en la pasada Serie del Caribe en Venezuela, donde su equipo, los Tigres del Licey, conquistó su 11ma Serie del Caribe, y la número 22 para República Dominicana, al vencer a los anfitriones.