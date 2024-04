Elly de la Cruz suma más hitos en MLB y este es su nuevo récord

El campocorto dominicano de los Rojos de Cincinnati, Elly de la Cruz, suma una nueva marca, siendo el primero y único en la historia de la MLB en lograrlo. Así, hasta que otro de su edad logre hacer lo mismo el de Sabana Grande de Boyá es y será el rey y amo de este difícil hito.

En el juego del pasado viernes entre los Rojos de Cincinnati vs Angels de Anaheim, Elly de la Cruz tuvo otra jornada exitosa, registrando tres bases robadas, con dos anotadas, un sencillo y un cuadrangular en cuatro turnos al bate.

Pero, además, el dominicano se convirtió en el jugador más joven (22 años y 100 días) en la historia de la MLB en robar más de 3 bases y conectar un HR de 3+ en el mismo juego. Esto, tomando en cuenta que las bases robadas se convirtieron en una estadística oficial a partir de 1886, vía MLB Stats.

On Friday night, Elly De La Cruz of the @Reds became the youngest player in MLB history to steal 3+ bases and hit a 3+ run HR in the same game (stolen bases became an official statistic beginning in 1886). pic.twitter.com/aoX38rUCtt