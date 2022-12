¿Es real el interés de Yankees en Fernando Tatis Jr.?

Tomando en cuenta que arrastra una suspensión de 80 partidos, por consumo de sustancias prohibidas, se espera que en mayo de 2023 Fernando Tatis Jr. regrese a la acción en Major League Baseball (MLB).

Todo hace pensar que, en caso de no haber mayores novedades, lo hará en San Diego Padres, donde deberá cambiar su posición de campocorto a jardinero. Esto, luego de que firmaran a Xander Bogaerts, en un movimiento adelantado.

Sin embargo, en los últimos días, y a través de las redes sociales, se menciona la posibilidad de que cuando regrese a la MLB en 2023, Tatis Jr. pueda cambiarse hacia New York Yankees, que está sondeando un jugador en esa posición.

Pero cuando aparecen ese tipo de noticias en plataformas como Twitter, hay que tener cuidado con la vericidad de las mismas. En ese sentido, el reportero Dan Federico aclaró si es que el interés en el Niño es real por parte de los mulos.

«Escuché de fuentes bien ubicadas que hay ‘cero, absolutamente nada’ en el frente de Fernando Tatis Jr./Yankees. Sin desacreditar a nadie, diferentes personas escuchan cosas diferentes. Pero confío en lo que estoy escuchando», publicó en redes sociales.

I’ve heard from well placed source that there’s “zero, absolutely nothing” on the Fernando Tatis Jr./Yankees front.



Not discrediting anyone, different people hear different things. But I trust what I’m hearing