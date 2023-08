Eduardo Rodríguez bloqueó cambio a los Dodgers

Los Dodgers habían llegado a un acuerdo para adquirir al venezolano Eduardo Rodríguez en un cambio con los Tigres, pero el zurdo invocó la cláusula que le permite vetar canjes a 10 equipos para bloquear el acuerdo, informó Jeff Passan de ESPN.

De acuerdo con una fuente citada por Fabian Ardaya de The Athletic, Rodríguez vetó el movimiento porque prefería quedarse cerca de su familia en la costa este de Estados Unidos.

Ken Rosenthal de The Athletic informó luego de que pasara el lapso para hacer cambios a las 6 pm. ET, que los Tigres no cambiaron a Rodríguez a ningún club.

“Hubo algunos obstáculos contractuales que influyeron en su mercado”, dijo Scott Harris, gerente general de los Tigres. “Hubo un par de términos en su contrato que descalificó a muchos mercados de perseguirlo. Así que estábamos trabajando con el mercado que teníamos con Eduardo.

“Nos comunicábamos con Eduardo en persona, por mensajes de texto y por teléfono. Al final, llegamos a un acuerdo por Eduardo con el que no se sentía cómodo, y al final decidió quedarse en Detroit”.

Los Ángeles también perdió a Justin Verlander, quien fue cambiado de nuevo a Houston después de ser perseguido por los Dodgers y otros equipos.