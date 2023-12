Draymond Green con nueva agresión y nueva expulsión

La situación de Draymond Green en la NBA empieza a complicarse por momentos –más de lo que ya estaba–. Por mucho que se busquen justificaciones –él mismo lo hace constantemente–, lo cierto es que sus acciones antideportivas no producen más nadie en la Liga, lo cual hace que quede señalado de un modo que era hasta difícil de imaginar.

Anoche, jugando en cancha de Phoenix Suns, y sólo un mes después de la brutal acción con Gobert que le llevó a una suspensión de cinco partidos, el jugador de los Warriors se revolvió sin mucho sentido para propinar un fuerte manotazo en la cara de Jusuf Nurkic, quien rápidamente quedó tendido en el suelo. Nadie entendió qué había pasado –no hubo discusión previa entre ellos ni nada por el estilo– y los árbitros le expulsaron con una flagrante tipo 2 mientras el pívot bosnio quedaba tendido en el suelo. He aquí la acción.

Declaraciones

Tras lo visto sobre el parqué, es obvio que había ganas de escuchar a los protagonistas por si llegaba algún tipo de explicación que aclarase un acción que cuesta entender. En esa línea, Green señaló que se disculpó con Nurkic pese a que su acción no fue intencionada, ya que simplemente intentaba provocar una falta… «Me estaba agarrando la cadera y estaba tratando de evitarle para sacarle la falta. No quiero pedir perdón por cosas que no pretendía hacer, pero me disculpé», señala en rueda de prensa.

También atendió a los medios el pívot de Phoenix, quien asegura que no respondió porque ello no iba a aportar nada a su equipo, sino a perjudicarlo. Sobre Green, entiende que no es algo personal, sino un problema que el jugador de los Warriors debe tratar. «¿Qué está pasando con él? No lo sé. Personalmente, siento que ese hermano necesita ayuda».

Nuevo castigo para Draymond Green

Es pronto para saber cómo resolverá la NBA el asunto, pero Adrian Wojnarowski de ESPN ya avisa que la NBA revisará la acción y que la posibilidad de una nueva suspensión es real. Ya no se trata de que sea reincidente –que lo es–, sino que esta última agresión parece carecer de una mínima justificación, ya que no hubo incidente previo alguno que pudiese entenderse como detonante del enorme golpe que propinó en el rostro a Nurkic.

La realidad es que Green está dando cada vez más pasos para dejar de ser recordado como un gran jugador que fue clave en cuatro anillos de los Warriors, para serlo como alguien que perdía los papel de manera constante. Con esta son ya 18 expulsiones en su carrera, convirtiéndose en el jugador en activo al que más veces han echado de un partido.