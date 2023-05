Denver eliminan a los Lakers de las finales del Oeste

Los Denver Nuggets, liderados por Nikola Jokic y Jamal Murray, logran el hito de llevar a su equipo a sus primeras finales de la NBA en la historia de esa franquicia al vencer a Los Ángeles Lakers 111-113.

Ni el buen partido de LeBron James -que logró el hito de 8.000 puntos en playoffs- fue suficiente para que Lakers no cayeran en su casa en las finales de la Conferencia del Oeste. Ahora Nikola Jokic y compañía esperarán el resultado entre Miami Heat y Boston Celtics para conocer a su rival por el título.

Del lado de los Lakers, LeBron James tiró del carro de Lakers y acumuló 40 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias pero no pudo revertir la tendencia. Mientras que Anthony Davis sumó 21 puntos, 14 rebotes y 1 asistencia.

Del otro lado de la moneda, Nikola Jokic y Jamal Murray se alzaron como los pilares de la ofensiva. El «Joker» consumó 30 unidades, 14 rebotes y 13 asistencias. Mientras que Murray sumó 25 unidades, 3 rebotes y 5 asistencias.

The @nuggets advance to the #NBAFinals presented by YouTube TV!



DEN: 113

LAL: 111 pic.twitter.com/sJk3xAHQ95