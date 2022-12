Cristiano Ronaldo tiene nuevo equipo y el salario es astronómico

El internacional portugués Cristiano Ronaldo, sin club desde la rescisión de su contrato con el Manchester United a finales de noviembre, fichó por dos años y medio, hasta junio de 2025, con el Al Nassr, anunció este viernes el club saudita.

“Estoy impaciente por descubrir un nuevo campeonato de fútbol en un país diferente”, afirmó Cristiano Ronaldo (37 años), citado en la cuenta de Twitter de su nuevo club y que posó con su nueva camiseta, amarilla y azul, decorada con su habitual número 7.

El sitio saudí Al Arabiya, uno de los más importantes en árabe y de Oriente Medio, aseguró que el delantero de 37 años acordó un contrato de dos años con Al Nassr por una cifra cercana a los USD 75 millones.

Por su parte, el periodista especializado Fabrizzio Romano adelantó que, sumados todos los acuerdos comerciales, sus ingresos nuevos podrían alcanzar los USD 200 millones. Hasta el momento, el club no se manifiesta al respecto y en sus redes sociales se limita a publicar imágenes del último entrenamiento del equipo.

🚨 Al Nassr are closing on deal to sign Cristiano Ronaldo! Meeting ongoing in order to check all the contract and get documents sorted. 🇵🇹🇸🇦 #Ronaldo



Contract to be valid until June 2025, as expected — salary close to €200m per year, with commercial deals included. pic.twitter.com/7eIgsJrv7R