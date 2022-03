El nuevo formato de playoffs fue una de las cuestiones más abordadas en la reunión del pasado lunes 28 de febrero entre el Sindicato de Jugadores y los propietarios de la MLB.

Todo apunta a que los dos mejores de cada liga reciban una ventaja en la primera ronda de postemporada (como el formato que se utilizaba en NFL hasta que amplio la cantidad de equipos en playoffs hace dos años).

Did not present this correctly. Non-bye division champs would need 2 wins and wild-card teams 3 in 1st-round series of *4* potential games. Other 1st-round series, between top 2 WC teams, would be best-of-3. Division champs might play extra game, but otherwise gain big advantage. https://t.co/8HQHSaFZKo

— Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) February 28, 2022