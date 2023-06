Chris Paul llega a los Warriors a cambio de Jordan Poole

La estancia de Chris Paul en Washington ha durado apenas unos días. Según informa Shams Charania, periodista de The Athletic, los Wizards han enviado al base a Golden State, que entrega a Jordan Poole, Ryan Rollings, una primera ronda protegida de 2030 y una segunda ronda de 2027 a cambio.

Este movimiento cambia bastante la manera en que puede percibirse el traspaso de Bradley Beal por parte de los capitalinos, pues cuando se confirmó su marcha a Phoenix a cambio de Paul, se asumió que CP3 sería despedido para ahorrarse parte de su salario y que habían entregado a su mejor jugador prácticamente a cambio de nada. No obstante, apenas unos días después han logrado cambiar al base por un jugador joven y de talento probado, y aunque es evidente que tiene cosas por pulir, tiene tiempo de sobra para desarrollarse en unos Wizards que se prevé que pasen unos años a la deriva.

Poole viene de promediar 20,4 puntos por partido en temporada regular, pero, tras ser clave en el anillo de los Warriors en 2022, ha firmado en esta ocasión una postemporada mucho más irregular. Su toma de decisiones sigue dejando que desear y le hace ser un jugador relativamente inconsistente. Lo que hizo que Golden State comenzara a plantearse su traspaso tras caer en segunda ronda ante los Lakers. Y en cuanto ha surgido la oportunidad de ir a por Chris, no lo han dudado.

¿Qué hacer con Chris Paul?

No obstante, es inevitable preguntarse cuál es el motivo por el que los de San Francisco quieren hacerse con el base. Por un lado, cabe pensar que, a diferencia de Poole, Chris les aportará una mayor inteligencia sobre la pista, un mejor saber estar y una capacidad para complementarse con las estrellas del equipo que Jordan no siempre tenía. Por otra, les concede una oportunidad ideal para liberar salario.

No parece que esta vaya a ser la opción por la que se decanten, pero lo cierto es que con el segundo apron entrando en vigor en 2024 Golden State empezaba a verse con el agua al cuello a nivel salarial. Especialmente ahora que el contrato de Poole de 128 millones en cuatro años empezaba a no parecer tan buena idea. De hecho, si bien los rumores señalan que el plan de la franquicia no es liberar espacio salarial a cambio de perder potencial en el plantilla. Sí añadían que Jordan era el gran candidato a salir si finalmente se decantaban por esta opción. Y de momento, el escolta ya está fuera.

Y es que, con el futuro de Draymond Green en el aire y Klay Thompson siendo agente libre el año que viene, tener que pagar 60 millones de dólares a un Chris Paul de 38 y 39 años no se antoja como una gran opción salvo que en la franquicia confíen mucho en que su presencia vuelve a hacerles favoritos al anillo. No obstante, dado que su contrato para el curso 24-25 no está garantizado, parece lógico esperar que se queden con él este año y no le renueven el siguiente. En un caso más extremo, podrían rescindir el acuerdo esta misma semana pagándole solo la mitad de su salario (15 millones) y liberando aún más espacio, pero parece que quieren darle la oportunidad de ayudarles a luchar por un nuevo título.