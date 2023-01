Carlos Correa firma contrato de $200 millones con los Mellizos

Carlos Correa por tercera vez en la temporada baja de cara al 2023, firma contrato, esta vez con los Mellizos de Minnesota. El boricua continuará en las Grandes Ligas con el equipo que lo contrató para el 2022.

Al parece los Mets de Nueva York abandonaron la negociación con este pelotero y tras tener conversaciones bastante avanzadas, los Mellizos de Minnesota acordaron un pacto por varios millones de dólares en la MLB.

Según reportó Jeff Passan de ESPN, Correa y el equipo de los Mellizos están finalizando un contrato de seis años y $200 millones de dólares. Este acuerdo tiene una opción de adquisición que puede alcanzar un máximo de $270 millones. Además, como en los otros pactos, está pendiente del examen físico.

