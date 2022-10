Manny Machado a David Ortiz: «¿Quién es tu papá ahora bebé?»

Manny Machado junto a los Padres de San Diego hizo de la suya en Playoffs.

Los Padres se clasificaron como el segundo comodín en la Liga Nacional y en la Ronda de Comodines se enfrentaron a New York Mets. Clasificó a las Series Divisionales tras un marcador global de 2-1 y el siguiente rival era el mejor equipo de la temporada regular MLB 2022: Los Angeles Dodgers.

San Diego Padres perdió el Juego 1 contra los Dodgers en la Serie Divisional de los MLB Playoffs 2022 tras una buena salida de Julio Urías. La ofensiva tuvo apagados a Manny Machado y Juan Soto, así que David Ortiz no dudó en dar una dura y contundente opinión sobre la victoria del equipo de Los Angeles.

“La realidad es que, cuando juegas contra tu papá, debes intentar hacer algo diferente. ¡Tienes que intentar hacer algo diferente, Kevin Burkhardt! No puedes simplemente seguir, sigue teniendo el mismo enfoque: ¡Tu padre sabe lo que vas a hacer! ¡Tienes que probar algo diferente!… En primer lugar, estás jugando contra uno de los mejores equipos ofensivos del béisbol, ¡y tenías marca de 5-15 contra estos muchachos! Tienes que intentar algo diferente”, dijo David Ortiz en el programa MLB en Fox del 11 de octubre de 2022.

Primero fue un mensaje de WhatsApp y luego llegó el cara a cara. En medio de la celebración de San Diego Padres tras eliminar a Los Angeles Dodgers en la Postemporada MLB 2022, Manny Machado le respondió a una leyenda de Las Mayores como lo es David Ortiz por no creer que le ganarían al equipo californiano.

“¿Quién es tu papá ahora bebé?”, le dijo Manny Machado al ‘Big Papi’.

"Who's your daddy now baby!" Manny Machado let David Ortiz have it after beating the Dodgers on Saturday. @scottkaplan pic.twitter.com/baYWNmwnNg