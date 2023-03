Juan Soto habría comprado casa en San Diego

Una de las venideras firmas de contrato en MLB que más expectativas tiene a su alrededor es la de Juan Soto. Recientemente se dio a conocer una noticia que podría emocionar a los fans pues indicaría que el dominicano quiere estar en San Diego por varios años.

Reportes han dicho que el jardinero ya compró una casa en los alrededores de esta ciudad. ¿Se viene extensión de por vida con los Padres?

Devine Sports Gospel informó que de acuerdo con fuentes cercanas, Juan Soto ya habría adquirido una vivienda cerca de San Diego, lo que podría indicar que entre sus planes estaría quedarse en esa zona.

«Fuentes cercanas a la DSG nos han notificado que la superestrella de los Padres de San Diego, Juan Soto, ha comprado una casa en una comunidad cerrada en Coronado. Para nosotros, parece algo que haría alguien que quiere pasar el resto de su vida en San Diego. ¿Extensión próximamente?» escribió el diario en un tuit.

