Revelan la gravedad de la lesión de Juan Soto y si estará en el Opening Day

Después de un intenso Clásico Mundial de Beisbol 2023 para Juan Soto, este mostró signos de incomodidad en su regreso a los campos de entrenamientos de los Padres de San Diego, sometiéndose a unos estudios que determinaron una lesión en el oblicuo.

Desde un principio, los Padres sospechaban que era una lesión mínima que no afectaría a largo plazo, sin embargo, no afirmaron nada hasta no tener los resultados de la resonancia magnética realizada por los médicos del equipo al dominicano Juan Soto.

Poco después del juego entre los Padres de San Diego y Rockies de Colorado el martes por la noche, el dirigente Bob Melvin ofreció declaraciones precisas donde dijo que la lesión de Soto es definitivamente menor, que no está en duda para el Opening Day y que en los próximos dias etaria con un bate en la caja de bateo, reseña San Diego Union-Tribune.

Por el momento Juan Soto requiere de un poco de descanso, chequeo muy de cerca y no cargarse asi mismo con ejercicios fuera de lugar.

Cabe destacar que desde que iniciaron los Spring Training 2023, Soto ha experimentado molestias en su pantorrilla derecha y oblicuo, sin embargo, no han sido impedimentos para que deje de hacerse sentir con el madero a todo vapor tanto en los entrenamientos como en el Clásico Mundial de Beisbol 2023 con el Team Dominicano.

Juan Soto está en una de las etapas donde las lesiones podrían mas frustrantes que nunca, va rumbo a su penúltimo año de contrato antes de ir a la agencia libre, mientras aspira a un acuerdo masivo desde la agencia libre o una extensión con su equipo actual en las Grandes Ligas.