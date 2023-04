El histórico equipo que le pagaría US$600 millones a Shohei Ohtani

Con la temporada 2023 de Major League Baseball (MLB) en marcha, comienza oficialmente la carrera por saber qué equipo está dispuesto a firmar al japonés Shohei Ohtani, que está en su último año de contrato con Los Angeles Angels.

Las versiones periodísticas apuntan a que hay equipos como Los Angeles Dodgers, New York Mets, New York Yankees, San Diego Padres y Texas Rangers, que están dispuestos a convertirlo en el deportista mejor pagado de la historia.

Sin embargo, existe una franquicia dentro de MLB que quiere ir más allá de todo el resto, y que está dispuesta a romper el mercado, pagándole nada menos que $600 millones de dólares, según reveló el insider Bob Nightengale, del USA Today.

«Ese equipo del que nadie habla es Chicago Cubs. Te lo digo, ese es el equipo a tener en cuenta. Fácilmente podía verlo yendo allí. Veremos qué pasa, pero esa es mi decisión», partió señalando el reportero, aunque hace una advertencia.

The Chicago Cubs werent able to land the services of Los Angeles Angels superstar Shohei Ohtani when he came to the United States for the 2018 season, but according to a new report, they could find themselves in the mix should he hit free agency. https://t.co/weIw94ppBT