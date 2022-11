Lo que dijo Framber Valdez de las acusaciones de «trampa» en su contra

Parece que Houston Astros debe cargar con el peso de ser cuestionado cada vez que gane un partido en la MLB. Tras la impecable actuación de Framber Valdez en el Juego 2 de la Serie Mundial 2022, el lanzador ha sido acusado de hacer trampa para dominar aPhiladelhpia Phillies.

De inmediato, los recuerdos sobre el robo de señas de la campaña 2017 vuelven a la mesa. La tropa de Dusty Baker está condenada, por muchos, a generar desconfianza cuando jueguen de forma impecable sobre los diamantes estadounidenses.

El serpentinero dominicano aplacó a los bates de Phillies luego de trabajar por espacio de 6.1 entradas. Sólo permitió 4 hits, otorgó 3 boletos, abanicó a 9 rivales y toleró solo una rayita. Aunque ciertos movimientos que hizo en la lomita causaron polémica.

It seems like Framber Valdez is going to his right hand for a substance? #WorldSeries pic.twitter.com/ufIAM50D6Z