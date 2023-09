Así se transformó Luis Castillo es uno de los mejores abridores de la MLB

Por segunda temporada consecutiva, el lanzador dominicano de los Marineros de Seattle Luis Castillo se encuentra entre los candidatos para levantar el premio Cy Young de la Liga Americana. Principalmente por su sobresaliente rendimiento individual a lo largo de toda la fase regular de la MLB.

El de Baní apenas está transitando por su primer año completo con la camiseta de Seattle. A falta de menos de un mes para finalizar la campaña, es el máximo referente de la rotación de Scott Servais.

Castillo, con 30 años de edad, está en su séptima zafra como profesional en las Mayores. Aunque desde su debut demostró ser un serpentinero de invaluable calidad, muestra hoy un aumento de nivel, al punto de que especialistas consideran que este 2023 es el mejor año de su carrera.

En 175.1 entradas de labor, producto de 29 aperturas. Asimismo, registra una efectividad de 3.08, WHIP de 1.04 y 191 ponches. Números que le permiten estar entre el top 10 de la liga en cada una de esas estadísticas.

Asimismo, Castillo posee el sexto mejor WAR de toda la Gran Carpa desde 2019 con 18.0; solo detrás de grandes nombres como Zack Wheeler, Gerrit Cole, Max Scherzer, Sandy Alcántara y Max Fried.

Luis Castillo is top 10 in ERA, WHIP, Ks, and IP this season, leading a strong @Mariners staff.@markdero7 goes over some key adjustments the righty has made in his delivery that have elevated him to elite status. #MLBCentral pic.twitter.com/ew02faQoec