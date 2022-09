Analista deportivo se le escapa un pedo en vivo y se vuelve viral

El exjugador de fútbol americano y actual analista deportivo de ESPN Dan Orlovsky se convirtió en la noticia por encima del evento. En medio del Monday Night Football de la NFL, la transmisión en vivo del partido de fútbol americano más visto de la semana en la televisión estadounidense, estornudó y se le escapó un pedo.

Orlovsky estaba analizando el juego entre los Buffalo Bills y los Tennessee Titans cuando se produjo una repentina pausa en su discurso. Lo que siguió supuestamente fue un estornudo de Orlovsky, seguido de un pedo rápido pero bastante claro.

El incómodo incidente rápidamente comenzó a viajar por internet después de que sucediera hasta convertirse en un fenómeno viral.

Es difícil decir lo que le pasó al analista deportivo con total certeza. Sobre todo porque la dirección de cámara en la transmisión cambió a Josh Allen, quarterback de los Bills, durante el momento en cuestión. Cuando las cámaras volvieron, todos los analistas en la cabina tenían una mirada solemne, lo que hizo aún más difícil distinguir si se trataba de una flatulencia o un fallo de audio.

Dan Orlovsky with the perfect sneeze + fart combo. pic.twitter.com/IdD1IZOaoe

Aunque parece que el propio analista deportivo confirma la situación cuando escribió un tweet reconociendo el momento viral. «Nunca debí probar el queso azul», tuiteó el analista tras el partido en que los Bills vapulearon 41-7 a Tennessee.

Shoulda never tried to blue cheese…🤷🏼‍♂️