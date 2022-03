Aaron Judge irá a arbitraje salarial con los Yankees

El estelar jardinero Aaron Judge acudirá a audiencia de arbitraje al no llegar este miércoles a un acuerdo salarial con los Yankees de Nueva York para la temporada 2022.

El toletero solicitó al conjunto de Nueva York un salario de 21 millones de dólares por la campaña que se avecina, mientras que la gerencia de los Yankees le ha ofrecido 17 millones, según MLB.Com.

La audiencia ante un juez de arbitraje determinará quién cuenta con los argumentos suficientes para sustentar su propuesta salarial.

Judge, quien es una de las figuras centrales de los ‘Mulos del Bronx’, registró 39 jonrones y remolcó 98 carreras, con promedio de bateo de .287 en la temporada 2021.

Mientras colocó estas estadísticas, el poderoso bateador derecho devengó un salario de 10.175.000 dólares.

Desde su llegada a los Yankees en la campaña 2016, Judge promedia 45 jonrones y 104 carreras empujadas, constituyéndose como el principal productor de los 26 veces campeones de Grandes Ligas.

