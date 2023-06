A quien le dedicó su juego perfecto Domingo Germán

Domingo Germán se convirtió en el primer dominicano en lanzar un juego perfecto en la historia de MLB.

Los Yankees de Nueva York le ganaron el miércoles en la noche 11 carreras por cero (0) a los Atléticos de Oakland, con 11 hits y con juego perfecto del lanzador derecho Domingo Germán, quien se convirtió en el primer pitcher dominicano en tirar un juego perfecto en la historia de las Grandes Ligas.

El de San Pedro de Macorís tiró nueve innings sin hits ni carreras con nueve ponche sin bases por bolas con 99 lanzamientos (72 en strikes). Venía de la peor salida de su carrera en MLB al permitir 10 carreras y cuatro (4) jonrones. Y le habían hecho 17 carreras en sus dos últimas salidas. Además, nunca había lanzado ni siquiera un juego completo en su carrera en las Grandes Ligas.

Una muerte lo inspiró

Tras culminar su hazaña, Domingo Germán declaró a los medios. “Estoy muy emocionado. Poder decir en mi carrera hice uno de los logros de los más grandes que existe en el béisbol. Siempre lo soñé. Gracias a Dios hoy lo cumplí y lo viviré toda la vida”.

Además, reveló su inspiración: la muerte de un tío hace apenas un par de días.

“La muerte de una persona que se murió hace dos días, un tío para mi, un padre para mí, me chocó esa muerte y ayer, lloré bastante en el clubhouse, me sentía mal y lo tenía en mente y se dio y se lo dedicó a él que Dios lo tenga en la gloria. Tuviera de los más alegre, una persona que estuvo siempre ahí conmigo, siempre me tuvo dando buenos consejos y le tocó verlo así, él lo está viendo desde el cielo”, cerró el derecho.

La reivindicación de Domingo Germán

Domingo Germán ya había coqueteado con un juego sin hits ni carreras esta misma campaña de las Grandes Ligas ante los Guardianes de Cleveland en Yankee Stadium.

El pitcher dominicano superó sus problemas personales que en su momento le costaron una suspensión de la MLB, para redimirse y aprovechar la oportunidad que le han dado los Yankees de Nueva York en su rotación la cual hoy tuvo su recompensa con su juego perfecto.

El juego perfecto de Domingo Germán es el número 24 en la historia del Big Show. El último fue el del venezolano Félix Hernández, el 15 de agosto de 2012, con los Marineros de Seattle, ante los Tampa Bay Rays.