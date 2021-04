Devin Cannady sufre espantosa lesión en el tobillo

Momento devastador para el base de los Orlando Magic, Devin Cannady … quien fue llevado en camilla fuera de la cancha luego de sufrir una fractura expuesta en el tobillo derecho en el inicio del juego del domingo por la noche.

Pero, ¿la buena noticia? El jugador de 24 años habló con sus compañeros de equipo y está de «buen humor» después del espantoso incidente.

Todo se vino abajo con 3 minutos para el final en el primer cuarto contra los Indiana Pacers … cuando Cannady se apresuró hacia la cancha para defender una bandeja de contraataque, pero cayó torpemente sobre su pierna derecha.

Cannady inmediatamente gritó de dolor cuando la sangre brotó de su tobillo … y su compañero de equipo Mo Bamba corrió a su lado quitándose su camiseta para cubrir el área lesionada.

el jugador de Orlando fue sacado de la cancha en una camilla … pero pudo saludar a los fanáticos, jugadores y entrenadores mientras toda la arena lo ovacionó de pie.

Devin Cannady was taken out on a stretcher after suffering a lower leg injury 🙏 pic.twitter.com/a4B7dJjb8V

— SportsCenter (@SportsCenter) April 26, 2021