Olivo de León renuncia de la Dirección de Comunicación Estratégica del Ministerio de Salud Pública

La carta fue remitida al director de Recursos Humanos de ese ministerio el pasado 25 de septiembre

Santo Domingo, RD.- Circula en redes sociales una carta del director de Comunicación Estratégica del Ministerio de Salud Pública, Olivo de León, dirigida al ministro Plutarco Arias en la que presenta renuncia al cargo que desempeña desde el 17 de agosto de este año.

Según explica en la misiva, el motivo es que no toman en cuenta sus recomendaciones.

“Agradecemos la confianza que han depositado en mí para este trabajo, pero existen unas condiciones bajo las cuales se me hace sumamente difícil realizar un trabajo profesional y a pesar de que he solicitado en numerosas ocasiones adoptar medidas para superar estas dificultades, no se han tomado en cuenta mis recomendaciones, por lo cual dejo vacante mi plaza para que usted o la persona que decida DICOM o la vicepresidencia de la República asuma la Dirección de Comunicaciones de este importantísimo ministerio”, dice De León en la comunicación enviada.

La carta fue remitida al director de Recursos Humanos de ese ministerio el pasado 25 de septiembre.