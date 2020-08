Coordinación Gobierno con sector privado acelerará la recuperación del turismo

La presidenta de Asonahores manifestó que han desarrollado un plan de visitas a las zonas turísticas

Santo Domingo, RD.- La Asociación de hoteles y turismo de la Republica Dominicana (Asonahores), expresó que la rapidez del proceso de recuperación del turismo depende de que el Gobierno y el sector privado trabajen coordinados, y así lograr que en diciembre todos los hoteles estén operando como factor dinamizador de la economía.

La presidenta de Asonahores, Paola Rainieri de Díaz, manifestó que han realizado varias reuniones, desde el período de la transición, y que junto al ministro de Turismo, David Collado, han desarrollado un plan de visitas a las zonas turísticas, y esto ha contribuido a diseñar el plan de recuperación presentado por el gobierno dominicano.

“Hemos planteado las necesidades reales del sector turismo y el gobierno ha sido muy creativo diseñando nuevas opciones y soluciones”, afirmó Rainieri de Diaz.

Informó que actualmente están abiertos el 8 % de los hoteles del país y esto se debe a que la pasada gestión no aprobó a tiempo los protocolos de seguridad y no pudieron ser validados a nivel internacional por las líneas aéreas y turoperadores, y por tanto no se tuvo el impacto esperado.

Además mencionó que la mayoría de los colaboradores del sector se encuentran en el programa Fase garantizando así su empleo mientras paulatinamente los hoteles comienzan a operar.

“El sector tiene el compromiso de iniciar sus operaciones de manera paulatina, y esperamos que para diciembre estén todos abiertos y podremos contribuir a dinamizar la economía”, refirió la presidenta de Asonahores.

Informó que se han preparado centros de aislamiento para quienes están siendo observados con posibles síntomas de covid19, y además para dar asistencia cuentan con una red hospitalaria con clínicas reconocidas internacionalmente.

También expresó que se están aplicando protocolos con las medidas sanitarias necesarias dentro de las instalaciones hoteleras para evitar el contagio y propagación entre los colaboradores y los visitantes.