Roberto Santana sobre La Nueva Victoria: “No está lista, no hay nada”

Santo Domingo.- El coordinador de la Academia Regional Penitenciaria Roberto Santana aseguró que el proyecto del Modelo Penitenciario la Nueva Victoria se encuentra lejos de estar listo para su entrega y mucho menos de poseer los equipamientos de lugar que garanticen su correcto funcionamiento.

“No está lista, yo fui allá y no se permitía entrar, pero yo me las arreglé y entré y no hay luz, ni hay agua, ni hay gas; incluso llevaron una parte del personal penitenciario para que recibiera a los privados de libertad y ni pudieron llegar los privados de libertad porque todavía no ha podido llegar ni una sola persona de La Victoria y los miembros del personal penitenciario que hay ahí tuvieron que irse, porque no hay nada, ahí no hay nada”, declaró.

Santana reveló durante su intervención en el programa Despierta con CDN que por el momento trabaja junto a las nuevas autoridades representantes del Ministerio Público para el desarrollo de nuevas propuestas que sumen a la Penitenciaría, palabras que pudieran sugerir respecto a una posible designación como próximo director del Nuevo Modelo Penitenciario.

“La propuesta de nosotros es la que hicimos inicialmente y vamos a elaborarla con más detalle porque ahora es que vamos a tener oportunidad en esta nueva relación posible con las nuevas autoridades para nosotros ver las propuestas que se dividen con autoridades distintas en cada lugar; se trata de entradas independientes para mitigar un poco más (…)”, contó.

Respecto a la misión de los centros correccionales, Santana recordó que los mismos tienen como objeto la rehabilitación social de la persona, misión para la cual se debe continuar trabajando puesto que “cuando se habla de segundas oportunidades es porque se reconoce que la gente se puede equivocar y si la gente se pude equivocar se supone que hay que trabajar para que enmiende”.