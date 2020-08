WASHINGTON – Cuando Juan Soto puso los cartones con la imagen de sus familiares en las gradas del jardín izquierdo, para su debut de temporada el miércoles, dijo que sentía que lo acompañaban en el Nationals Park.

.@JuanSoto25_ is on the board. pic.twitter.com/nHSh2X236M

— MLB (@MLB) August 8, 2020