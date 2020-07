Psiquiatra Miguel Gómez llama a manejar pérdida o éxito en comicios presidenciales desde la inteligencia emocional

El galeno enfatizó que este ha sido el primer certamen electoral que en su proceso no ha dejado fallecidos

Santo Domingo.- El psiquiatra Miguel Gómez hizo un llamado a las distintas cúpulas dirigenciales de los partidos políticos y de la sociedad a manejar el éxito o la pérdida de las candidaturas que definirán el próximo presidente de la República Dominicana este 5 de julio así como los puestos congresuales desde la inteligencia emocional.

“Cuando un líder no sabe administrar una derrota, a veces puede perder dos veces, por no saber afrontar una realidad desde la serenidad; un líder no se deja manejar por las masas efervescentes; un líder tiene la capacidad de saber qué hacer cuando otro no sabe qué hacer”,expresó.

Gómez continuó diciendo que un verdadero guía trasciende por tener un pensamiento y actitudes mucho más acabadas y determinadas, ”más global que el resto de las personas, un líder lo es porque sabe crecer en la adversidad”.

El galeno enfatizó que este ha sido el primer certamen electoral que en su proceso no ha dejado fallecidos por confrontaciones o disparos al aire, por lo que espera que se continúe defendiendo esa posición.

“Necesitamos y quiero participar desde el punto de vista de la salud mental, que el liderazgo intermedio local y provincial que pierda o gane, no desborde sus emociones; por primera vez no hubo muertos por disparos en campañas y conflictos de intereses; no pierda un amigo, un hermano, vecino, cuñado; estar en parcelas políticas diferentes no es tener un enemigo, también ahí se impone la humildad y la cultura de los buenos tratos”, reflexionó.

Por:Lucía Montes de Oca Zimbrón.