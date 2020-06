Ministro británico, Boris Johnson sufre un accidente de coche al salir del Parlamento

El coche del primer ministro británico, Boris Johnson, ha sido arrollado por un vehículo de seguridad en las inmediaciones del Parlamento británico este miércoles, a causa de un manifestante que ha saltado a la carretera en el momento del paso de la comitiva.

El accidente no ha causado ningún herido, tal y como ha confirmado la oficina del primer ministro instantes después del suceso que ha tenido lugar en pleno centro de Londres y ante numerosos manifestantes y curiosos.

El incidente ha sido recogido por las personas que se encontraban en la zona y en las imágenes se puede apreciar como un manifestante salta a la carretera, obligando a frenar bruscamente al coche en el que viajaba Boris Johnson.

Bois Johnson in car crash at Parliament. Just now. Security drives into back of his car as Kurdish protester runs into road. pic.twitter.com/k1kCplzyZ5

