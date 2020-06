“365 DNI”, la película que se presenta como la sucesora de “50 sombras de Grey” y levantó voces a favor y en contra

365 DNI, la película erótica de Netflix estrenó y en menos de 24 horas alcanzó el puesto número uno entre las más populares de la Argentina. Además se convirtió en trending topic en Twitter y promete ser la sucesora de 50 sombras de Grey.

“Una ejecutiva que se encuentra en una frágil relación amorosa cae en manos de un jefe de la mafia, quien la secuestra y le da un año para enamorarse de él”, reza la breve descripción de la plataforma de streaming sobre la película polaca que cuenta la historia de Laura y Massimo.

Exitosa en el trabajo pero un tanto aburrida en el amor, la protagonista decide viajar con su novio y un grupo de amigos a Sicilia y se cruza con Massimo Torricelli, quien acaba de heredar el negocio de la mafia. Decidido a que ella se quede con él, la encierra durante 365 días. Es por eso que muchos en las redes se refieren al síndrome de Estocolmo a la hora de describir la ficción.

En una hora y cincuenta y cuatro minutos, la historia dirigida por Barbara Białowąs y Tomasz Mendes se presenta como una historia romántica, pero con varios tintes oscuros, incluso varios usuarios en las redes sociales aseguraron que por momentos algunas escenas podrían resultar cuestionables.

Basada en el libro homónimo de Blanka Lipińska, muchos la comparan con 50 sombras de Grey por su alto contenido erótico. El filme se estrenó el 7 de febrero en los Estados Unidos donde también ascendió rápidamente en el ranking de las más elegidas por los usuarios de la plataforma.

En Twitter, donde fue trending topic la película encontró voces encontradas y aunque fue criticada por su falta de argumento, otros salieron a apoyarla: “Leyendo este review de 365 DNI solo puedo decirles que estoy cansada de las personas que hacen comentarios como: ‘Me parece increíble que todavía se hagan películas como esta’ o ‘es que están romantizando el abuso’, es una fucking película, para eso son”, “Acabo de terminar de ver 365 dni y quitando la trama y todo eso, esa película tiene escenas más fuertes que 50 sombras”, “Hombres/Mujeres, dejen que sus parejas vean 365 DNI, al final el que sale ganando es usted”.

"Es una mierda, vean las 3 películas de 50 sombras que son mejores que esto”, “Película calificada como romántica, sin guión, sin acción excepto algo de dominación y mucho sexo, por lo tanto, es una película erótica... sin más. A lo último se te baja mal”, “Vi que 365 DNI es tendencia y me puse a verla. Voy 25 minutos y hasta ahora un mafioso que está re bueno secuestra a una mina para enamorarla. Me parece una locura el nivel de patriarcado”, y “De 365 DNI aprendí que si la persona que te gusta no te corresponde secuéstrala y dale 1 año para que se enamore de ti”, fueron algunos de los comentarios negativos.

“Para los que ven 365 DNI y romantizan la violación, acoso, secuestro y el maltrato y tienen en un pedestal a una persona que está cancelada como Michele, esa película no da ganas de coger, da ganas de arrancarte los ojos”, dijo otra persona.

Otros usuarios en las redes sociales se tomaron el tema con humor y asociaron el hashtag a algún anuncio del ANSES: “Todo hablando del 365 DNI, pero yo pensaba que hablaban de mi... que tengo el 365 en mi DNI”, “Ok pensaba que eso de 365 dni era algo de la cuarentena y no”, “Yo bien inocente pensando que 365 DNI es algo para cobrar o ir al banco”.

Fuente: Infobae