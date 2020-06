Margarita anuncia pausa en funciones en el Gabinete Social; reinicia actividades políticas

Dice las calles la llaman a estar presente

Santo Domingo, RD.– La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, anunció que estará ausente temporalmente de sus funciones como coordinadora del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, para realizar las actividades políticas propias de su condición como aspirante al mismo cargo.

Mediante su cuenta de Twitter, Cedeño que "las calles me llaman a estar presente. Por eso, desde hoy estaré ausente temporalmente de mis funciones como Coordinadora del @gabsocialRD, para realizar actividades propias de mi condición de candidata en horario laboral, en cumplimiento de la Ley de Función Pública".

La vicepresidenta expresó que va a las calles con distanciamiento social, "pero con el mismo compromiso y amor de siempre por mi pueblo".

Resaltó que en su ejercicio como funcionaria pública, al igual que en su vida privada, "siempre me he comportado con el mayor apego a las leyes, la ética y la moral, un atributo que no todos pueden mostrar".