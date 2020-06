La temporada de huracanes en el Atlántico empieza este año con un récord

Apenas unos días después de que empezara la temporada de huracanes en el Atlántico, que se extiende normalmente del 1 de junio al 30 de noviembre, una tormenta tropical, llamada Cristóbal, se formó ya en el Golfo de México.

El Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés) informó que Cristóbal tocó tierra este miércoles en el estado mexicano de Campeche, cerca de Atasta y al oeste de Ciudad del Carmen, y sus vientos máximos llegaron a alcanzar las 60 millas por hora (95 km/h), con ráfagas aún más veloces.

#Cristobal has formed in the Bay of Campeche - the 3rd Atlantic named storm of the 2020 season. This is the earliest date for an Atlantic 3rd named storm formation on record (since 1851). Old record was Colin on June 5, 2016. pic.twitter.com/EDnevlfu2x

