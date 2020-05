Entierran viva por error a una bebé recién nacida en la India

La niña había nacido a los seis meses y medio de gestación y pesando sólo 850 gramos

Vecinos de la localidad de Garbada (estado de Gujarat, India) encontraron el pasado sábado 23 a una recién nacida cubierta de tierra en un campo y la llevaron a un hospital.

El personal médico la reconoció como la bebé prematura a la que habían asistido en un parto el día anterior e intentaron reanimarla, pero la pequeña falleció el domingo debido a un fallo multiorgánico, reporta The Indian Express.

La niña había nacido a los seis meses y medio de gestación y pesando sólo 850 gramos, por lo cual los doctores les dijeron a sus padres, de 20 y 22 años, que la llevaran a un hospital privado donde pudiera recibir cuidado neonatal urgente. "Era más como un feto", comentó el jefe del hospital de Garbada, R.K. Mehta.

Mientras los jóvenes estaban en camino, les pareció que la niña se quedó inmóvil. "Estábamos asustados. Parecía sin vida en nuestras manos", confesó el padre. La pareja la dio por muerta y decidieron enterrarla en un campo. "Pensábamos que la habíamos perdido", dijeron. No hay información sobre cargos en su contra.

Aunque la niña fue llevada a cuidados intensivos tras ser encontrada por los vecinos, el personal médico no pudo salvarle la vida. "En general, un bebé que pese tan poco y nazca antes del séptimo mes no sobrevive más de tres o cuatro días", explicó Mehta, y aseguró que la probabilidad de que sobreviviera, aún con tratamiento neonatal, era muy escasa, puesto que sus órganos no se habían desarrollado suficientemente.

Fuente: RT