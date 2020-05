JCE se declara en sesión permanente sobre voto en el exterior

Presidente JCE dice decidirá lo mejor para el país

Santo Domingo.- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, declaró este jueves que el pleno de esta institución se mantiene en sesión permanente respecto del tema del voto de los dominicanos en el exterior y que de decidirá lo mejor para el país y para la democracia, cumpliendo con la Constitución y las leyes.

Castaños Guzmán dio estas declaraciones luego de que el pleno de la JCE sostuviera una reunión de seguimiento con la Comisión de Acompañamiento, en la que además dijo que se hizo un levantamiento con relación a todo lo que hay al día de hoy. Resaltó que “los obstáculos que no pudieren ser vencidos, materialmente vencidos no habrían sido, pero no porque la institución no haga todo lo que tenga que hacer para que esto se haga”.

Finalmente, dijo que la institución “hace una apuesta por la democracia, por la institucionalidad y por la transparencia. Estamos en sesión permanente, analizando incluso las últimas partes que han llegado de los Estados Unidos y la condición que tenemos allá, y decidiremos lo mejor para el país y para la democracia y, sobre todo, para nuestros dominicanos que viven en el exterior”.

Por la Comisión de Acompañamiento de la JCE participaron monseñor Jesús Castro Marte, obispo auxiliar de Santo Domingo por la Conferencia del Episcopado Dominicano y vocero de la Comisión; Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); Radhamés Martínez Álvarez, presidente de Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE); reverendo Nérsido Borg Cedeño, presidente de la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana; Feliciano Lacen, presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE); Hamilk Chahin, representante del Manifiesto Ciudadano; Sonia Díaz Inoa, coordinadora general de Participación Ciudadana; Yamila Kohan y Paloma Fernández, representantes de jóvenes manifestantes.

El pleno de la JCE estuvo presidido por Julio César Castaños Guzmán, e integrado por los magistrados Roberto Saladín Selin, Carmen Imbert Brugal, Rosario Graciano de los Santos y Henry Mejía Oviedo, todos asistidos por el secretario general de la JCE, Ramón Hilario Espiñeira Ceballos. Participaron también Mario Núñez, director nacional de Elecciones; y Gilberto Cruz Herasme, director del Voto del Dominicano en el Exterior.