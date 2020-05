Henry Santos asegura sistema educativo enfrenta distintos retos para nuevo año escolar

Reforzarán los contenidos más rezagados los primeros 45 días del año escolar

Santo Domingo.-El Jefe del gabinete del MINERD, Henry Santos afirmó que la entidad trabaja para hacer frente a los distintos retos que enfrenta el sistema educativo a raíz de la pandemia, entre ellos la necesidad de disminuir la cantidad de estudiantes por aulas.

“Las aulas no podrán volver a tener el número de estudiantes que tenían antes, (…) podemos reforzar con un mecanismo, por ejemplo, que estudiantes vayan un día si y un día no a los centros educativos y reforzar en plataformas”, expresó.

En ese sentido Santos contó que aunque todos los estudiantes serán promovidos, necesitarán reforzar los contenidos más rezagados los primeros 45 días del año escolar para compensar los posibles déficit, al tiempo que las universidades también tendrían su cuota de aporte.

“Las universidades también deberán asumir los retos educativos de los estudiantes que vayan salientes hacia ese escalón educativo", señaló.

Sobre evaluaciones

Respecto a las evaluaciones Santos señaló que la idea no será evaluar negativamente los procesos educativos durante la pandemia en las clases online, “No se puede tomar el periodo online para evaluación negativa, si un estudiante de un campo no pudo cumplir quizás por no tener acceso, no será evaluado negativamente, si cumple, esa será una nota agregada”.

Resaltó que los estudiantes que no hayan alcanzado el acumulado de 70 puntos al 19 de marzo, tendrán la oportunidad de entregar trabajos y prácticas que los ayuden a compensar su calificación.

Por : Lucía Montes de Oca.